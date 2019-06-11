Российский паспорт оказался недоступен для 88-летнего пастуха из Дагестана

Дагестане 88-летний местный житель Касум Садулаев, приехавший из Грузии в начале 1990-х, из-за требований МВД не может оформить паспорт и начать получать пенсию. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По словам родственницы Садулаева Ажар Касумовой, несколько лет назад, когда она обратилась в МВД с просьбой восстановить паспорт свекра, юристы потребовали предоставить справку о том, что мужчина не является гражданином Грузии.

«Два года ушло, чтобы получить такую справку. Потом выяснилось, что эта бумага не подтверждает его личность, и для получения российского паспорта она не нужна», — рассказала она.

В местном управлении МВД по вопросам миграции корреспонденту издания пояснили, что у Садулаева нет никаких документов, которые могли бы подтвердить его личность, кроме свидетельства о заключении брака. Из-за этого, по словам сотрудника пресс-службы ведомства, возникли трудности в получении удостоверения личности.

По мнению юриста Ахмеда Алиева, ситуация с получением паспорта осложняется еще и отсутствием дипломатических отношений между Россией и Грузией. «Обычно в МВД восстанавливают паспорт на основании документов, которые хоть как-то могут удостоверить личность. Направляются запросы по месту работы или учебы. В крайнем случае личность могут подтвердить свидетельские показания», — отметил он.

Родственница Садулаева рассказала, что ее свекор — вынужденный переселенец из Грузии. Он много времени проводил в разъездах и пас скот в разных местах. Касумова отметила, что ее свекор работал в колхозах при СССР, но не получает пенсии.

«Он сам не помнит, где родился. Говорит, наверное, в Грузии, откуда переехал в Чечню, потом в Дагестан. Никаких документов у него нет, только справка об утере паспорта», — посетовала она.

Сотрудница пресс-службы отделения Пенсионного фонда по Республике Дагестан Альбина Сункулиева подчеркнула, что получить пенсию без паспорта или вида на жительства в России не представляется возможным. В то же время она отметила, что когда Садулаев получит паспорт, ему оформят все пенсионные документы «без проволочек».

5 июня сообщалось о жителе Хабаровского края, который в возрасте 33 лет впервые получил паспорт. Мужчина рассказал, что с рождения у него нет документов, удостоверяющих личность. По каким-то причинам его мать так и не зарегистрировала в ЗАГСе факт его рождения. Россиянину пришлось через суд доказывать факт своего рождения, чтобы получить документ, удостоверяющий личность.

В феврале в Омске выселили из общежития пенсионерку Галину Абаскалову, которая на протяжении 27 лет жила с паспортом СССР, поскольку у нее не было денег на погашение штрафа за несвоевременную замену документа. Чиновники подали иск в то время, когда пожилая женщина меняла документ, удостоверяющий личность.