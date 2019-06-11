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Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Системная усталость и хронический стресс на работе снижают производительность труда, что сказывается и в целом на экономических показателях, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Международной конференции труда.
"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях", — заявил Медведев.
"Две недели назад здесь же, в Женеве, на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью", — напомнил он.
В мае этого года министры здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, одобрили 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой переутомление, наряду с игроманией, признается психологическим расстройством.
В предыдущей версии документа переутомление, или синдром эмоционального выгорания (СЭВ), рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости", и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.
Новая версия МКБ была формально признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
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Общество , Дмитрий Медведев , Генассамблея ООН , ВОЗ , Правительство РФ
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