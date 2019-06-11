В Мурманске выпал июньский снег

Скандинавский циклон принес в Мурманск июньский снег

Мурманская область попала в тыловую часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии, который принес на Кольский полуостров похолодание и мокрый снег, сообщает мурманский гидрометцентр.

"Одиннадцатого-двенадцатого июня погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии в восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается холодная с осадками погода", — сообщили в гидрометцентре.

Синоптики предупреждают мурманчан об осадках в виде мокрого снега. С утра во вторник жители города выкладывают в соцсети фотографии снегопада, а температура в городе не поднимается выше отметки +1 градус.

"Облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный сильный. Температура воздуха +1…+6, на юге области до +10", — отмечают синоптики.

В выходные дни воздух на Кольском полуострове прогревался до +25. Власти приняли решение отключить отопление во всех городах Мурманской области с утра минувшего воскресенья, так что в квартирах мурманчан заметно похолодало. На севере Норвегии, с которой граничит Мурманская область, зафиксированы обильные снегопады.