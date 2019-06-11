В России собрались запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

« (…) считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — передает ТАСС текст документа.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Ведомство также высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».