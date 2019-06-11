Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России собрались запретить уничтожение пригодных для еды продуктов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов, об этом сказано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
« (…) считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — передает ТАСС текст документа.
Кроме того, Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Ведомство также высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Губернатор отреагировал на видео попросившихся в Канаду жителей кузбасского города Крымский мост поразил делегацию из ЕС Симоньян назвала самое страшное в Уголовном кодексе
Общество , Совет по правам человека , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании18
Участника «Голоса» нашли мертвым12
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко146
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»1
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
03:08
В РФ отец выкрал сына, чтобы увезти жить в землянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение