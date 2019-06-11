Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов, об этом сказано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
« (…) считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — передает ТАСС текст документа.
Кроме того, Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Ведомство также высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».