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Шварценеггер едет в Россию 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии приедет в Санкт-Петербург, чтобы выступить на крупнейшем в мире образовательном событии Synergy Global Forum.
Ожидается, что ежегодный форум, который пройдет 4 октября на "Газпром Арене", посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы события планируют пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд: впервые в мире образовательный форум соберет такое большое количество участников.
На форуме одновременно будет работать 5 сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. "Большая цель достижима" — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.
Арнольд Шварценеггер — обладатель ряда премий по бодибилдингу, культовый голливудский актер, исполнитель главных ролей в фильмах "Терминатор", "Хищник", "Бегущий человек", "Вспомнить все" и многих других. Помимо кинокарьеры, Шварценеггер зарекомендовал себя как предприниматель и политик.
Голливудская звезда впервые в России выступит на форуме: в свой приезд в Санкт-Петербург Арнольд Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути и поделится с участниками своими секретами достижения больших целей.
"Арнольд Шварценеггер — не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее — это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения", — комментирует Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия".
Кроме Арнольда Шварценеггера, на сценах форума выступит много других именитых спикеров России и мира — первые лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены, в числе которых миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов, Артем Агабеков.
Synergy Global Forum будет проводиться уже 5-ый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в СК "Олимпийский": послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей. В 2019 году организатор форума Школа Бизнеса "Синергия" принял решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в связи с тем, что "Олимпийский" закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей "Газпром Арены".
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Комментарии1
Общество , Арнольд Шварценеггер , Александр Кравцов , Вадим Лобов , Оскар Хартман , Игорь Рыбаков , Санкт-Петербург
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