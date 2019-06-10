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Предложен новый способ давления на алиментщиков 

Рамблер 16 минут назад
Фото: ТАСС
В Госдуму поступил законопроект, позволяющий изымать у неплательщиков алиментов даже не оформленное на них официально имущество. Об этом сообщает ТАСС.
Регионы-должники: названы края, которые не платят алименты
В пояснительных материалах к документу говорится, что неплательщики алиментов, чтобы скрыть доходы, не оформляют на себя имущество и не заводят банковские счета.
Авторы законопроекта предлагают дополнить Гражданский кодекс РФ положением, согласно которому суд сможет взыскивать имущество, приобретенное на средства должника и оформленное на третьих лиц.
Имущество будет продано, а средства с его продажи будут возвращены должнику за вычетом выплаты долга по алиментам и судебных издержек.
Основанием для отъема имущества должно стать заявление получателя алиментов.
Авторы указывают, что «важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счет средств должника».
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Общество
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