Предложен новый способ давления на алиментщиков

В Госдуму поступил законопроект, позволяющий изымать у неплательщиков алиментов даже не оформленное на них официально имущество. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительных материалах к документу говорится, что неплательщики алиментов, чтобы скрыть доходы, не оформляют на себя имущество и не заводят банковские счета.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Гражданский кодекс РФ положением, согласно которому суд сможет взыскивать имущество, приобретенное на средства должника и оформленное на третьих лиц.

Имущество будет продано, а средства с его продажи будут возвращены должнику за вычетом выплаты долга по алиментам и судебных издержек.

Основанием для отъема имущества должно стать заявление получателя алиментов.

Авторы указывают, что «важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счет средств должника».