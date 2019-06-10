«Искренне жаль»: Лепс будет разбираться с отменой выступления Макаревича

Российский певец Григорий Лепс заявил, что не видит в отмене выступления рок-группы «Машина времени» политической подоплеки. Он отметил, что «будет искренне жаль», если исполнители не примут участия в концерте в честь Дня России , который пройдет 12 июня на Красной площади. Кроме того, Лепс пообещал «покопаться», однако отметил, что все равно «не докопается» до истинной причины инцидента.

Григорий Лепс отметил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что будет «искреннее жаль», если группа «Машина времени» не будет выступать на концерте в честь Дня России. При этом он заявил, что не видит в отмене выступления рок-группы политической подоплеки.

«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать. Я уважаю эту группу. Лично знаком с Андреем Вадимовичем [Макаревичем]. Великолепный музыкант. Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно», — отметил певец, который примет участие в мероприятии 12 июня.

Он отметил, что «это великая группа» и для него было новостью, что ее выступление отменили.

«Я покопаюсь, но до сути мы всё равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами», — добавил Григорий Лепс.

По его мнению, «музыка и политика вещи разные».

Ранее сам солист рок-группы Андрей Макаревич сказал журналистам радиостанции, что, как ему объяснили организаторы, «они по-другому сверстали программу» концерта, в связи с чем «Машину времени» пришлось убрать из списка выступающих.

В то же время сам Макаревич ранее писал на своей странице в фейсбуке, что выступление группы 12 июня, которое должно было пройти у стен Кремля, его поклонникам ждать не стоит.

«Кто-то кому-то позвонил», — выразил свое мнение певец.

В комментарии, который Макаревич дал радиостанции «Эхо Москвы», он отметил, что отмена выступления группы, лидером которой он является, никак не связана с его поддержкой задержанного ранее журналиста «Медузы» Ивана Голунова , которого обвиняют в сбыте наркотиков.

«Так решили организаторы», — сказал солист «Машины времени», говоря о причине того, почему группа не будет вступать на концерте на Красной площади. Он отметил, что информация об этом решении появилась раньше, чем был задержан журналист.

В интервью сайту kp.ru Андрей Макаревич сказал, что сам ничего не отменял и «никаких версий» на этот счет не имеет. Он отметил, что группа должна была исполнить две композиции. «Одну песню новую — любимую, и одну песню старую — любимую. Новую мы играли у Вани Урганта пару дней назад», — рассказал он журналисту. По словам исполнителя, из старого репертуара должна была прозвучать песня «Однажды мир прогнется под нас».

Кроме того, он пригласил своих поклонников к нему на концерт, который состоится в конце июня. Макаревич отметил, что не сильно расстроен из-за решения организаторов концерта. На вопрос, является ли группа сейчас такой же «диссиденткой», как была 50 лет назад, Макаревич ответил, что нет.

«Мы всегда были теми, такими, кто мы есть. А думают о нас все время по-разному. Но — это проблема тех, кто так думает, а не наша», — считает лидер «Машины времени».

Между тем пресс-секретарь рок-группы Антон Чернин выразил мнение, что возможно кто-то испугался, что участники группы могут со сцены что-то не то сказать.

«Они решили вдруг, что не то скажут в прямом эфире, да с Красной площади. Это мое частное мнение», — сказал он порталу Ura.ru.

Кроме того, он отметил, что сами музыканты не расстроены отменой выступления на праздничном концерте. В то де время организаторы мероприятия — компания «Арс» — ничего не сказали, по словам представителя группы, о фактических причинах инцидента.

Выступление артистов закончится в 22:00 мск. В завершении будет исполнен государственный гимн Российской Федерации, а затем прогремят фейерверки.

На согласие Андрея Макаревича участвовать в этом торжественном мероприятии буквально сразу отреагировали его оппоненты, которые обвинили исполнителя в двуличии. Отметим, что певец известен своей критикой действующей власти.

В том числе, он высказывался против присоединения Крыма к России, также он не одобрил подписанный в конце апреля указ президента страны Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями Донбасса. Макаревич тогда выразил мнение, что для начала стоило бы «заняться жизнью сотен тысяч наших [российских] граждан», которые живут «без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах».

Многие поклонники группы выразили мнение, что он не должен петь на «откровенно патриотическом» концерте.

В ответ на это солист группы заявил, что даже, если бы он отказался выступать на концерте, все равно нашлись бы недовольные его позицией. Повсюду бы «гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны», написал Макаревич на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что «Машина времени» играла у стен Кремля «не раз, и не два, и не три».