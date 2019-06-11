«Весьма вероятно»: Медведев допустил сокращение рабочей недели

Основой социально-трудового контракта в будущем может стать четырехдневная рабочая неделя. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев , выступая на Международной конференции труда.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — приводит ТАСС слова Медведева.

По словам Медведева, к сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, как Генри Форд 100 лет назад решился сократить рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил «впечатляющий» рост производительности труда. Также он привел в пример компанию из Новой Зеландии, которая сократила рабочую неделю до четырех дней, в результате чего производительность труда выросла на 20%.

Премьер-министр отметил, что в современном обществе люди зачастую сгорают на работе, что приводит к снижению производительности труда и ухудшению экономических показателей.

Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.