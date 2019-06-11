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В России допустили четырехдневную рабочую неделю 

Lenta.ru + ещё 6 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Его слова передает РИА Новости во вторник, 11 июня.
«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — отметил он в ходе выступления на Международной конференции труда.
По словам Медведева, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.
В качестве доказательства своих слов глава правительства привел в пример опыт новозеландской компании, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20 процентов, в то время как уровень стресса сотрудников снизился.
Также Медведев напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания официально признали болезнью.
Ранее в Минтруде захотели обязать работодателей доплачивать сотрудникам за влияние на их здоровье стресса на работе и неудобного графика как «за вредность». В ведомстве приняли решение разработать методики оценки влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок и тяжелого графика на здоровье. Такие методики позволят учитывать новые параметры при оценке условий труда, пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель.
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Общество , Социология , Дмитрий Медведев , Минтруд , РИА Новости
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