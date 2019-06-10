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Девушка сбросила 60 килограммов из-за грубого замечания и чуть не умерла 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: @kaykayhorrox
19-летняя жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес и чуть не умерла, пишет Daily Mail.
Девушка встретила на вечеринке свою старую знакомую, которая отметила, что раньше была такой же «огромной», как Хоррокс, но ей удалось сбросить лишние килограммы. Этот комментарий задел ирландку, и она решила похудеть. Менее чем за полгода Хоррокс сбросила 57 килограммов.
Она начала потреблять в день 700 килокалорий вместо необходимых 1,5 тысячи, а если съедала сверх своей нормы, то вызывала рвоту.
«Я не думала о негативных последствиях. Я просто испортила свое здоровье», — говорит девушка.
Спустя несколько месяцев Хоррокс была госпитализирована с гипофосфатемией (низкий уровень фосфатов в крови, вызванный постоянными приступами рвоты — прим. «Ленты. ру»). У нее также стали выпадать волосы, ей диагностировали заболевания десен, анемию и булимию. Врачи предупредили ирландку, что если она не начнет питаться нормально, то ей останется жить всего несколько месяцев. Сейчас Хоррокс планирует поменять режим питания и заняться спортом.
Ранее австралийка, похудевшая на 63 килограмма, рассказала о простом трюке, который помог ей вернуться в форму. Она страдала от избыточного веса из-за одержимости сладким и нашла способ побороть свою привычку: каждый раз, когда ей хотелось съесть очередную порцию сахаросодержащей пищи, она жевала мяту.
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Общество , Lenta.ru
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