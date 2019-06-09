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Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы от 43 округа 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее Федермессер заявила на своей странице в Facebook о желании выдвигаться в депутаты Мосгордумы именно от 43 округа, это районы Хамовники, Арбат и Пресня, так как она там живет, работает и там ее дети ходят в школу.
По ее словам, через Мосгордуму есть шанс внедрить законы, которые необходимы в социальной сфере. Она также выразила надежду, что тогда регионы начнут брать пример с Москвы и внедрять все механизмы, начиная от законодательных, и вниз — до внедрения и контроля.
В четверг, 6 июня, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что количество избирательных округов, в которых пройдет электронное голосование в Мосгордуму, назовут через 10 дней после объявления дня выборов.
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Комментарии1
Общество , Нюта Федермессер , Валентин Горбунов , Мосгордума , РИА Новости
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