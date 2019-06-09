Канделаки предложила проверить российскую элиту на наркотики

Телеведущая Тина Канделаки предложила российским правоохранителям на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова проверить элиту и их клубы, дома и квартиры на наркотики.

«К слову о борьбе за нравственность, под соусом которой нам продают кейс Ивана Голунова. Поскольку так называемая богема исторически использует наркотики как источник вдохновения и снятия стресса, предлагаю продемонстрировать последовательность. Проверяете журналистов на наличие запрещенных веществ у них дома? Проверьте и всех остальных, начиная с ПМЭФ и заканчивая традиционно любимыми российской элитой клубами, квартирами и зарубежными дворцами», — написала она в Telegram.

Она предположила, что количество «найденного кокаина или марихуаны вас удивит».

Ей ответила главред RT Маргарита Симоньян , которая заметила, что «как раз не удивит».

«Все же все про всех знают и понимают», — написала она в своем Telegram.

Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков — при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. Также утверждалось, что на съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина. Позже Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Голунов утверждает, что наркотики никогда не употреблял, а найденные у него ему подбросили.