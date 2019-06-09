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Канделаки предложила проверить российскую элиту на наркотики 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 67 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Тина Канделаки предложила российским правоохранителям на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова проверить элиту и их клубы, дома и квартиры на наркотики.
Советы Канделаки разозлили пользователей Сети
«К слову о борьбе за нравственность, под соусом которой нам продают кейс Ивана Голунова. Поскольку так называемая богема исторически использует наркотики как источник вдохновения и снятия стресса, предлагаю продемонстрировать последовательность. Проверяете журналистов на наличие запрещенных веществ у них дома? Проверьте и всех остальных, начиная с ПМЭФ и заканчивая традиционно любимыми российской элитой клубами, квартирами и зарубежными дворцами», — написала она в Telegram.
Она предположила, что количество «найденного кокаина или марихуаны вас удивит».
Ей ответила главред RT Маргарита Симоньян, которая заметила, что «как раз не удивит».
«Все же все про всех знают и понимают», — написала она в своем Telegram.
Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков — при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. Также утверждалось, что на съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина. Позже Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.
Голунов утверждает, что наркотики никогда не употреблял, а найденные у него ему подбросили.
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Комментарии12
Общество , Тина Канделаки , Иван Голунов , Маргарита Симоньян
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