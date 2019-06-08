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Профессор педвуза считает, что в школах и поликлиниках работает «отстой» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" заявление проректора РАНХиГС Ивана Федотова, назвавшего учителей "неудачниками".
Проректор назвал учителей «отвратительными неудачниками»
По его мнению, качество подготовки педагогов оставляет желать лучшего, потому что вся система образования хромает. Жаринов отметил, что сам видит, как первокурсники "тупеют" с каждым годом. "Причиной зла" профессор назвал Единый государственный экзамен.
"Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать", — заявил он.
Жаринов не согласился с критикой Федотова в адрес педвузов. По его мнению, там дают классическое образование и готовят специалистов.
"Лучшие из них идут в аспирантуру, худшие в школы не идут, туда идут совсем худшие. Кто из врачей работает в поликлинике? Да самый отстой! Специалист туда не пойдет", — заявил Жаринов.
Ранее в СМИ появилась информация, что проректор РАНХиГС Иван Федотов назвал учителей "серой массой закомплексованных неудачников". По его мнению, на каждую школу приходится не больше пяти талантливых педагогов, а остальные не способны развиваться и давать детям знания. В свою очередь, замминистра просвещения России Павел Зенькович отметил, что такие заявления лицемерны и безосновательны. Он выразил уверенность, что учителя сыграли важную роль в жизни самого Федотова.
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Общество , Образование
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