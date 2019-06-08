Швыдкой: сериал «Чернобыль» нельзя назвать антироссийским

Американский мини-сериал «Чернобыль» снят очень профессионально и трогательно, его нельзя назвать антироссийским, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

По его словам, чернобыльская трагедия касается всего мира, как иные техногенные катастрофы или террористические акты.

Такого рода картину нельзя считать русофобским фильмом, который поставил своей целью доказать, что Советский Союз был деградирующей страной и так далее, — подчеркнул он во время Петербургского международного экономического форума.

Швыдкой считает, что у создателей сериала были благородные мотивы, а расхождение в деталях нельзя избежать в художественном произведении.

Как писал News.ru, ранее ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко обвинил создателей сериала в искажении фактов. Например, в Припяти никто не задерживал людей. Он уверен, что целью искажения является желание «раскачать нашу государственную конструкцию».

В свою очередь автор сценария «Чернобыль» Крэйг Мазин выразил удивление отзывами зрителей в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Он отметил, что их реакция в большинстве своём была «невероятно лестной».