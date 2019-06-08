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Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. Об этом сообщает RT.
По ее словам, самыми уязвимыми в период летней жары становятся маленькие дети.
"Вторая категория — это пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников. Вообще, все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. И беременные", — подчеркнула врач.
Как заметила Анисимова, если в жару люди пьют недостаточное количество жидкости, то кровь становится более густой, повышается давление, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.
"Жара действует на всех по-разному: у кого-то это снижение давления (гипотония), в связи с этим обмороки. Также солнечные перегревания", — пояснила медик.
Она обратила внимание, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей. Кроме того, важно каждые полчаса-час выпивать стакан воды.
В субботу 8 июня Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Среднесуточная температура будет находиться в районе 31-33 градусов, что превышает норму на семь-восемь градусов.
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Общество , Погода , Марина Анисимова
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