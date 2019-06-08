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Россияне стали в два раза меньше пить 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потребление алкоголя на душу населения в 2018 году составило 9,3 литра, это почти в два раза ниже уровня 2011-го. Тогда жители России выпивали в год 18 литров.
Выступая на сессии «Демография как фактор глобальной тенденции» на Петербургском экономическом форуме, замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал о снижении потребления алкоголя и смертности мужчин трудоспособного возраста.
«Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%», — сказал Салагай, его цитирует РИА «Новости».
Среди причин ранее смерти Салагай назвал болезни, связанные с курением. По его словам, ежегодно от них умирают порядка 300 тысяч человек. Он анонсировал, что к 2024 году меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет на 24%, передает News.ru.
8 июня стартовал заключительный день Петербургского международного экономического форума. Он проходит с 6 июня.
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Общество , Олег Салагай , РИА Новости
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