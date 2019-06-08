Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Величие и масштаб: делегация из ЕС оценила Крымский мост 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
Представители делегации, посетившей Крым по линии представительства Россотрудничества в Люксембурге, выразили свое восхищение величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.
«Смогут лично убедиться»: В Крыму попросили Совет Европы приехать на полуостров
В делегацию входят 14 человек из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции и других стран ЕС.
Ранее они проходили курсы по изучению русского языка, а затем приехали в Россию, одним из пунктов этого визита стала поездка в Крым и посещение Крымского моста.
По словам руководителя делегации Татьяны Говоровой-Генард, всех очень впечатлило величие и масштаб Крымского моста.
«Мы увидели символичность этого строения, которое соединило народы и культуры», — подчеркнула она, отметив, что поездка на полуостров также была очень интересной, особенно тем, что позволила увидеть, чем живут крымчане.
Общество , Люксембург , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев5
Делом Голунова заинтересовались в Кремле11
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт85
Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»96
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт19
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
06:26
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
Политика Конфликты
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
00:50
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение
Происшествия
00:53
Пентагон возмутился решением Турции из-за С-400
Оружие Армия
00:58
Опозоренную плагиатом Бузову унизили на «Муз-ТВ»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение