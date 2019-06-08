Величие и масштаб: делегация из ЕС оценила Крымский мост

Представители делегации, посетившей Крым по линии представительства Россотрудничества в Люксембурге, выразили свое восхищение величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.

В делегацию входят 14 человек из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции и других стран ЕС.

Ранее они проходили курсы по изучению русского языка, а затем приехали в Россию, одним из пунктов этого визита стала поездка в Крым и посещение Крымского моста.

По словам руководителя делегации Татьяны Говоровой-Генард, всех очень впечатлило величие и масштаб Крымского моста.