Представители делегации, посетившей Крым по линии представительства Россотрудничества в Люксембурге, выразили свое восхищение величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.
В делегацию входят 14 человек из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции и других стран ЕС.
Ранее они проходили курсы по изучению русского языка, а затем приехали в Россию, одним из пунктов этого визита стала поездка в Крым и посещение Крымского моста.
По словам руководителя делегации Татьяны Говоровой-Генард, всех очень впечатлило величие и масштаб Крымского моста.
«Мы увидели символичность этого строения, которое соединило народы и культуры», — подчеркнула она, отметив, что поездка на полуостров также была очень интересной, особенно тем, что позволила увидеть, чем живут крымчане.