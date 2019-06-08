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Озвучены первые итоги сдачи ЕГЭ 

Ридус + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рособнадзор в субботу озвучил первые итоги основного периода ЕГЭ. В целом, результаты не демонстрируют никаких аномалий, сообщили в ведомстве.
Результаты экзамена по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, результаты по профильной математике улучшились.
Почти на 5000 человек по сравнению с прошлым годом снизилось число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не смогли набрать минимальный балл.
ЕГЭ по литературе в этом году сдавали на 1,5 тысячи человек больше, чем в прошлом. Результат ниже минимального у 4% школьников, почти 60% сдававших показали результат выше 60 баллов.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что результаты экзаменов «демонстрируют реальное положение дел, и такая прозрачная оценка будет только стимулировать дальнейшее положительное развитие».
Основной период ЕГЭ начался 27 мая с экзаменов по географии и литературе и продлится до 1 июля, напоминает РИА Новости. Сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
Наиболее распространенными нарушениями в этом году в Рособрнадзоре назвали использование шпаргалок и мобильных телефонов, а также других средств связи.
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Общество , Образование , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , РИА Новости
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