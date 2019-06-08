Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт

Нужны ответы: Симоньян отреагировала на задержание журналиста «Медузы» Голунова

«Фотографии, следы на спине, амфетамин или кокаин, три пакета или/и 5+ граммов, etc. Нужны ответы на эти вопросы или внятные объяснения, почему ответов нет сейчас и когда они будут. Нужен результат наркологической экспертизы или срок, когда он появится», — написал она.

Как подчеркивает Симоньян, совершенно очевидно, что «никто не будет защищать торговца наркотиками, будь он журналистом или кем угодно ещё», однако «пока не предъявлено ни одного безоговорочного факта, который бы свидетельствовал о том, что задержанный журналист причастен к тому, что ему вменяется, и поэтому „всё выглядит как „подстава“.

По мнению Симоньян, резонанс, вызванный всей этой историей сам по себе гарантия того, „что точно победит правда“.

“Но пока она пробивает себе дорогу — коллегу Голунова, (я не знаю его лично) можно и нужно отпустить домой», — констатировала она.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что задержанный Голунов нуждается в госпитализации. Ему стало плохо в отделе полиции.

Врачи заподозрила у него перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и заявили о необходимости госпитализации. Журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него, по версии правоохранительных органов, нашли пять свертков с порошкообразным веществом.

По мнению коллег Голунова, задержание на самом деле связано с профессиональной деятельностью журналиста, который занимался расследованиями коррупционных схем во властных структурах.