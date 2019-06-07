Леонид Парфёнов усомнился в причастности Ивана Голунова к наркотикам

Телеведущий Леонид Парфёнов выступил в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунеова, с которым он некогда вместе работал. Он подчеркнул, что ни за что не поверит, что задержанный коллега занимался сбытом наркотиков.

Я работал с Иваном Голуновым и, конечно, сроду не поверю, что он наркотиками торгует, — сказал Парфёнов в видеоролике, который он выложил в Instagram.

Телеведущий обратил внимание на странные обстоятельства злоключений коллеги, которому долго не давали сообщить о произошедшем и пригласить адвоката, а также поздно составили протокол о задержании.

Парфёнов подчеркнул, что Голунов во время задержания и последующего обыска «не мог постоянно контролировать свои личные вещи, в которых вдруг потом что-то обнаруживается, и ключи от квартиры у него изъяли раньше, а потом в ней вдруг что-то нашли».

Всё это крайне подозрительно, и сами мы знаем прекрасно, что нашу власть и наших правоохранителей журналистика интересует только когда журналист, по мнению власти и правоохранителей, что-то не то сказал, написал, показал. Ни в каких других случаях, — резюмировал Леонид Парфёнов.

Как писал ранее News.ru со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Дмитрия Джулая, Иван Голунов отрицает причастность к обороту запрещённых веществ.