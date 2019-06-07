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Собчак вступилась за журналиста «Медузы» и назвала его задержание адом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак назвала адом и беспределом ситуацию с журналистом «Медузы» Иванов Голуновым, задержанным полицией по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале.
«Ваня — мой друг и один из лучших в стране журналистов. Наши эфиры мы часто готовили вместе. То, что происходит — это ад и беспредел», — отметила она.
Собчак добавила, что уже поговорила со следователем, и «пока история выглядит крайне мутной, если не сказать больше».
По словам ведущей, Голунов занимался серьезными расследованиями и ему не раз угрожали.
«Я ни секунду не верю, что он бы одновременно с готовыми расследованиями приторговывал метом. Скорее нашелся просто способ его заткнуть», — заключила Собчак.
Ранее 7 июня московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку корреспондента «Медузы».
Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»).
Журналист заявил о своей невиновности. По его словам, полицейские его избили и отказались взять смывы с рук и срезы ногтевых пластин для проверки на наличие наркотических веществ на теле.
Коллектив «Медузы» сообщил, что Голунов получал угрозы во время работы над новой статьей. Журналист известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».
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Комментарии
Общество , Происшествия , Иван Голунов , Ксения Собчак , МВД
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