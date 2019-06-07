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«Вопрос судьбы человека»: Захарова прокомментировала задержание журналиста «Медузы» 

Рамблер 13 минут назад
Фото: соцсети
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в кулуарах ПМЭФ ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Захарова заявила, что поддерживает идею корреспондента ВГТРК Андрея Медведева, который предложил журналистскому сообществу взять ситуацию с Голуновым на свой контроль. Она назвала это «правильным и своевременным предложением, которое должно быть реализовано».
Захарова подчеркнула, что не знакома лично с задержанным журналистом и выражает свое мнение.
Отвечая на вопрос, как скажется ситуация с задержанием Голунова на имидже России за рубежом, дипломат заявила, что «это вопрос судьбы человека, а не образа, имиджа или еще чего-то».
Журналиста Ивана Голунова задержали в четверг в центре Москвы. При обыске у него обнаружили пять свертков с наркотическим веществом мефедроном. Дома у журналиста также нашли несколько пакетов с наркотиком и весы. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ о покушении на сбыт наркотических средств.
Комментарии8
Общество , Политика , Происшествия , Иван Голунов , Мария Захарова , Андрей Медведев , МИД , МВД , ВГТРК
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