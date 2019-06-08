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Прототип одного из героев «Чернобыля» оценил достоверность сериала 

РИА Новости + ещё 10 36 минут назад
Фото: © HBO (2019)
Прототип одного из героев британо-американского сериала "Чернобыль" генерал-майор Николай Тараканов оценил достоверность передачи в проекте событий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.
Число туров в Чернобыль увеличилось на 40% после выхода сериала HBO 
Тараканов руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон атомной энергостанции. По словам ликвидатора, то, что осталось на месте реактора после катастрофы, представляло "страшное зрелище".
"Я даже не мог себе представить, что это такое: или ядерный фугас, или такая произошла катастрофа, которая развалила столь мощное сооружение из железобетона и тяжёлых конструкций, и всё это в результате взрыва выбросило на улицу", — сказал ликвидатор аварии в интервью RT.
Тараканов отметил, что первыми к работе на территории АЭС приступили шахтеры, которые вырыли шурф и вытащили сотни кубометров земли, которые затем переправили в могильники. В сериале горняки показаны работающими обнаженными. Генерал-майор назвал это художественное решение "перебором".
"Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу. Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шёл сентябрь…" — подчеркнул собеседник телеканала.
Роль Тараканова в сериале сыграл Ральф Айнесон. Ликвидатор признался, что восхищен его работой в кадре.
"Мне понравился актер, я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться", — сказал Тараканов.
"Чернобыль" рассказывает о событиях крупнейшей техногенной катастрофы XX века — аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Сериал вышел на американском телеканале HBO в мае этого года. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на сегодняшний день проект является самым популярным телешоу в истории.
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Общество , Чернобыль
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