Прототип героя «Чернобыля» дал оценку сериалу

Генерал-майор Николай Тараканов, ставший прототипом одного из героев британо-американского сериала «Чернобыль» поделился своими впечатления от экранизации событий, участником которых он был, сообщает РИА Новости

В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС он руководил операцией по очищению станции от высокорадиоактивных элементов.

Он рассказал, что эту работу взяли на себя шахтеры: они вырыли шурф и вытащили сотни кубометров земли, которые затем переправили в могильники.

В фильме горняки работают раздетыми, что Тараканов счел "перебором".

«Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу. Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шёл сентябрь…» — сказал он.

Самого Тараканова в сериале сыграл 50-летний Ральф Айнесон, британский актёр, известный по роли Дагмера в «Игре престолов».