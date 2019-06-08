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Прототип героя «Чернобыля» дал оценку сериалу 

Рамблер + ещё 10 8 минут назад
Фото: © HBO (2019)
Генерал-майор Николай Тараканов, ставший прототипом одного из героев британо-американского сериала «Чернобыль» поделился своими впечатления от экранизации событий, участником которых он был, сообщает РИА Новости.
В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС он руководил операцией по очищению станции от высокорадиоактивных элементов.
Число туров в Чернобыль увеличилось на 40% после выхода сериала HBO 
Он рассказал, что эту работу взяли на себя шахтеры: они вырыли шурф и вытащили сотни кубометров земли, которые затем переправили в могильники.
В фильме горняки работают раздетыми, что Тараканов счел "перебором".
«Я не видел их нагишом. Это тоже перебор, я скажу. Надо было отрыть шурф, подвести под блок бетонную плиту, устроить охлаждение из азота, вроде холодильника. То есть идея правильная, и она, конечно, помогла. Но шёл сентябрь…» — сказал он.
Самого Тараканова в сериале сыграл 50-летний Ральф Айнесон, британский актёр, известный по роли Дагмера в «Игре престолов».
«Мне понравился актер, я даже в него влюбился. Прямо один в один генерал, даже не к чему придраться», — отметил Тараканов.
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