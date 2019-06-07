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Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью современности.
«Альцгеймер, конечно. Все остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет… Никак…», — заявила Малышева в интервью РИА «Фан».
Телеведущая также отметила, что самая вредная привычка человечества — курение, однако уточнила, что «сегодня мало кто курит».
«Раньше курили везде, в ресторанах, на стадионах… Статистически показатели курящих падают, падают и падают», — сказала она.
Говоря о здоровье, Малышева рассказала и о правильных пищевых привычках, отметив, что «все идет от семьи».
«Вот у меня два внука, и у них в семье никто не пьет газировку. И они сами, соответственно, не пьют. Если родители глушат газировку, колу, а детям не дают или дают, но потом отнимают, то они победить никогда не смогут», — пояснила телеведущая.
Ранее Елена Малышева заявила, что природа при помощи ожирения избавляется от женщин старше 50 лет.
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Общество , Елена Малышева , РИА ФАН
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