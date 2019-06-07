Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью современности.

«Альцгеймер, конечно. Все остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет… Никак…», — заявила Малышева в интервью РИА «Фан».

Телеведущая также отметила, что самая вредная привычка человечества — курение, однако уточнила, что «сегодня мало кто курит».

«Раньше курили везде, в ресторанах, на стадионах… Статистически показатели курящих падают, падают и падают», — сказала она.

Говоря о здоровье, Малышева рассказала и о правильных пищевых привычках, отметив, что «все идет от семьи».

«Вот у меня два внука, и у них в семье никто не пьет газировку. И они сами, соответственно, не пьют. Если родители глушат газировку, колу, а детям не дают или дают, но потом отнимают, то они победить никогда не смогут», — пояснила телеведущая.

Ранее Елена Малышева заявила, что природа при помощи ожирения избавляется от женщин старше 50 лет.