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В Крыму впервые выявили мароккскую саранчу 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый для Крыма вид опасного вредителя — мароккскую саранчу — выявили на полуострове специалисты ФГБУ "Россельхозцентр", она обнаружена почти на 10% из обследованных 225 га сельхозземель, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе учреждения.
"В ходе фитосанитарного мониторинга специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Крым выявили новый вид саранчовых для Крыма — мароккскую перелетную саранчу. В целом по Крыму обследованы 225 га земель, вредитель выявлен на площади 19 га", — говорится в сообщении.
Отмечается, что очаги массового распространения насекомого выявлены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов. Средневзвешенная численность вредителя в этих районах составила 100 личинок на 1 кв.м, а максимальная — более 300, что превышает экономический порог вредоносности (две-пять личинок на 1 кв.м.). По информации специалистов, 164 га земель уже обработаны против вредителя.
Для предупреждения массового распространения вредителя специалисты учреждения рекомендуют руководителям сельхозхозяйств регулярно проводить мониторинг посевов, оповещать власти и обрабатывать их спецпрепаратами, которые имеются в наличии.
В сообщении говорится, что мароккская саранча — один из самых серьезных вредителей, питается злаковыми и бобовыми культурами, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда.
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Общество , Республика Крым
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