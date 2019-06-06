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Названо самое популярное произведение Пушкина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Самым известным произведением Александра Пушкина среди россиян стала «Сказка о царе Салтане». Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как отмечается в исследовании, «Сказку о царе Салтане» 85 процентов россиян читали в школе, еще треть — после окончания учебного заведения. К наиболее популярным произведениям классика относится роман «Евгений Онегин», его читали 88 процентов респондентов в школе и 22 процента после выпуска, а также поэма о «Руслане и Людмиле» и повесть «Капитанская дочка».
По данным социологического исследования, наименее известна среди россиян повесть «Пиковая дама». Больше трети опрошенных никогда не читали этого текста.
Ранее 5 июня были объявлены имена финалистов национальной литературной премии «Большая книга». В короткий список попали 12 финалистов. Победитель премии получит денежный приз в размере трех миллионов рублей.
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Общество , ВЦИОМ
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