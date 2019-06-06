Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянок захотели стимулировать за рождение первенца 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает газета «Московский комсомолец».
Какие именно меры будут приняты в этих целях, вице-премьер не уточнила. В то же время она отметила, что правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
«Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует», — отметила она.
Ранее 6 июня сообщалось, что в России планируется проиндексировать материнский капитал. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, средства на индексацию уже предусмотрены, решение согласовано: с 1 января 2020 года объем маткапитала увеличится на 17 тысяч и составит около 470 тысяч рублей.
Последние новости
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram Над Украиной нависла угроза остаться без газа Путин назвал идеальную для России цену нефти
Комментарии2
Общество , Татьяна Голикова , Правительство РФ , Московский комсомолец , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй поставила ультиматум России233
Венедиктов извинился перед Симоньян6
Врачи приняли решение по Алибасову70
Чаша терпения России в Сирии переполнена671
Симоньян экстренно госпитализирована134
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение