Россиянок захотели стимулировать за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает газета «Московский комсомолец».

Какие именно меры будут приняты в этих целях, вице-премьер не уточнила. В то же время она отметила, что правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует», — отметила она.

Ранее 6 июня сообщалось, что в России планируется проиндексировать материнский капитал. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, средства на индексацию уже предусмотрены, решение согласовано: с 1 января 2020 года объем маткапитала увеличится на 17 тысяч и составит около 470 тысяч рублей.