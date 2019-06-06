Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянки стали тянуть с первой беременностью до 37 лет 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Средний возраст российских женщин, впервые решивших родить ребенка, составил 37 лет. Об этом говорится в пресс-релизе центра репродукции и генетики «Нова Клиник», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, в 2013 году средний возраст пациенток, впервые ставших матерями, составлял 34,5 года, а в 2018-м — уже 37 лет. Отмечается, что пик фертильности у женщины происходит в 24 года. К 30 годам способность к деторождению снижается почти в два раза.
Изменение репродуктивного поведения россиянок исследователи связали со сменой модели семьи. Так, в современных российских реалиях оба супруга берут на себя финансовые обязательства и хотят заниматься саморазвитием, реализоваться в выбранной профессии и создавать материальную базу для своей семьи.
По словам акушера-гинеколога Татьяны Трубиной, опасность позднего зачатия состоит в том, что с возрастом у женщины накапливаются заболевания, которые могут проявить себя во время вынашивания беременности и родов.
«Наступление желанной беременности после 40 лет — это, с одной стороны, большое счастье, и мы радуемся вместе с пациентами, а с другой — испытание для женщины и будущего ребенка», — отметила она.
Ранее в апреле директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих заявил, что стремление российских женщин родить первенца после 30 лет отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране. По его словам, россиянки повторяют европеек и американок: получают одно или два высших образования, строят карьеру и только потом задумываются о продолжении рода.
Последние новости
Над Украиной нависла угроза остаться без газа Путин назвал идеальную для России цену нефти Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Комментарии
Общество , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: украинцы требуют у России миллиарды
Не отвечать на обстрел: Кучма объяснился за Донбасс153
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»4
Чаша терпения России в Сирии переполнена46
Это так снаряды летают? Скандал на программе Соловьева58
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение