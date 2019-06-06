Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
"Посмотрел первые три серии… Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", — сказал Мединский "на полях" Петербургского международного экономического форума.