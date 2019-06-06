Россиян заверили в отсутствии угрозы голода

России исключен голод: за последние 25 лет государство накормило людей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках первого дня ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), передает Rambler News Service.

Она добавила, что ассортимент на полках «тоже достаточно большой».

В начале 2019 года стало известно, что потребительская корзина в России подорожает на 30 процентов.

В конце 2017 года сообщалось о жалобе жителей Катангского района Иркутской области на дефицит самых необходимых продуктов. Тогда же жители села Троице-Орловка Рязанской области оказались без поставок продуктов. Единственный в населенном пункте магазин закрылся еще летом, а обещанная местными чиновниками автолавка ни разу не приехала. Люди ходили за покупками в магазин в 12 километрах от села.