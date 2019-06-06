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Призывную службу учтут при расчете пенсии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В Государственную Думу внес­ли законопроект, который корректирует правила исчисления рабочего стажа для назначения страховой пенсии. Суть инициативы — дать возможность бывшим солдатам-призывникам при наличии у них других необходимых оснований воспользоваться правом досрочно выйти на пенсию.
В пояснительной записке к документу сказано, что, согласно действующему законодательству, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (у мужчин) и 37 лет (у женщин), страховая пенсия по старости может назначаться на год раньше достижения ими установленного возраста.
Однако при подготовке новой пенсионной системы неучтенным оказался период срочной службы. Точнее говоря, время пребывания призывника в армии в его общий страховой стаж засчитывается — за каждый год в казарме ему начисляют определенное количество пенсионных баллов. Но когда речь идет о досрочном выходе на пенсию, трудовой стаж рассчитывают по особой схеме. Там берутся во внимание только время работы человека и периоды, когда он "сидел на больничном листе". Солдатских лет в этом списке нет.
"Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее", — говорится в пояснительной записке к проекту. Чтобы устранить несправедливость, предлагается внести изменение в статью 13 Закона "О страховых пенсиях".
Если проект станет законом, то новая схема расчета страхового стажа для бывших солдат может вступить в силу с 1 января 2020 года.
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Комментарии
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