Кириенко заявил о запросе молодёжи на честность

Запрос на честность существует у современной российской молодёжи. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко , выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

У нас замечательное молодое поколение. Одно из его основных требований — честность или «трушность» на сленге, — приводит словам Кириенко корреспондент News.ru.

Чиновник отметил, что в программе «Россия — страна возможностей» (платформа, нацеленная на обновление управленческой элиты и поддержку волонтёрства) приняли участие около 1,6 млн человек, что является показателем её «трушности».

Как писал News.ru, ранее Кириенко допустил, что объём финансирования грантов главы государства для некоммерческих организаций в будущем может возрасти. Сейчас на это заложено 8 млрд рублей.