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Кириенко заявил о запросе молодёжи на честность 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Запрос на честность существует у современной российской молодёжи. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
У нас замечательное молодое поколение. Одно из его основных требований — честность или «трушность» на сленге, — приводит словам Кириенко корреспондент News.ru.
Чиновник отметил, что в программе «Россия — страна возможностей» (платформа, нацеленная на обновление управленческой элиты и поддержку волонтёрства) приняли участие около 1,6 млн человек, что является показателем её «трушности».
Как писал News.ru, ранее Кириенко допустил, что объём финансирования грантов главы государства для некоммерческих организаций в будущем может возрасти. Сейчас на это заложено 8 млрд рублей.
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