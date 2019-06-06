Невозвратные билеты в театры могут появиться в России

Понятие «невозвратных билетов», а также дифференцированный перечень условий их возврата появится в законопроекте о борьбе с «билетной мафией», одобренном в первом чтении. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская

Билеты, которые реализуют театры по льготным ценам пенсионерам, студентам и во время определённых акции, планируется сделать невозвратными, пишет «Парламентская газета».

Депутат Госдумы уточнила, что именно такие билеты в массовых масштабах оказываются у перекупщиков.

Законопроект, по словам Ямпольской, будет регламентировать сроки и сумму, за которые можно будет сдать билет. Парламентарий отметила, что эта мера будет аналогична правилами возврата проездных документов на транспорте.

Также депутат выразила надежду, что закон вступит в силу к началу театрального сезона в сентябре. Его рассмотрение во втором и третьем чтениях запланировано на конец весенней сессии.

Как писал News.ru, в январе Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Основы законодательства РФ о культуре», предусматривающий, что билеты на театральные постановки и другие зрелищные мероприятия смогут продавать только сами учреждения культуры либо уполномоченные ими структуры. Документ направлен на борьбу с недобросовестной наживой в культурно-массовой сфере.