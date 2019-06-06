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Невозвратные билеты в театры могут появиться в России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Понятие «невозвратных билетов», а также дифференцированный перечень условий их возврата появится в законопроекте о борьбе с «билетной мафией», одобренном в первом чтении. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Билеты, которые реализуют театры по льготным ценам пенсионерам, студентам и во время определённых акции, планируется сделать невозвратными, пишет «Парламентская газета».
Депутат Госдумы уточнила, что именно такие билеты в массовых масштабах оказываются у перекупщиков.
Законопроект, по словам Ямпольской, будет регламентировать сроки и сумму, за которые можно будет сдать билет. Парламентарий отметила, что эта мера будет аналогична правилами возврата проездных документов на транспорте.
Также депутат выразила надежду, что закон вступит в силу к началу театрального сезона в сентябре. Его рассмотрение во втором и третьем чтениях запланировано на конец весенней сессии.
Как писал News.ru, в январе Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Основы законодательства РФ о культуре», предусматривающий, что билеты на театральные постановки и другие зрелищные мероприятия смогут продавать только сами учреждения культуры либо уполномоченные ими структуры. Документ направлен на борьбу с недобросовестной наживой в культурно-массовой сфере.
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Комментарии
Общество , Елена Ямпольская , Госдума , Парламентская газета
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