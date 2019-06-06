Что будет, если выпить средство для очистки труб

Бари Алибасов , накануне перепутавший сок с жидкостью для очистки труб, сегодня находится в тяжёлом состоянии в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского. По словам медиков, ситуация хоть и сложная, но не из ряда вон выходящая. А что именно происходит с человеческим организмом, когда в него попадает ядовитый очиститель?

Бытовая химия нередко становится случайным напитком для обывателей: пятновыводители, ополаскиватели, жидкое мыло и другие. Особую опасность для организма в этом списке несёт средство для очистки канализационных труб. По словам специалистов, в большинстве случаев жидкость состоит из щёлочи, которая при попадании в организм проникает глубоко в ткани, вызывает грубые расстройства и нарушения в стенках пищевода и приводит к некрозам. При этом омертвение тканей в некоторых случаях, уверяют врачи, остановить невозможно, поэтому всё, что остаётся в пищеводе «живым» впоследствии рубцуется.

Не менее тяжёлые последствия ждут желудок пострадавшего. Иногда медикам приходится удалять часть органа, после чего человек вынужден питаться через специальную трубку.

После попадания ядовитой жидкости в организм врачи советуют немедленно вызвать «скорую помощь». Однако отмечают, что существует единственный метод доврачебной помощи, который может облегчить состояние потерпевшего. Человеку, выпившему очистительное средства, до приезда «скорой» следует пить как можно больше воды, чтобы разбавить концентрацию средства в организме.