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Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы 

Lenta.ru + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений. Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, пишет агентство ПРАЙМ.
Он пояснил, что из-за сброса воды нерест в последние десять лет осуществляется неэффективно. Ситуация в Астрахани в 2019 году, по его оценке, будет катастрофической. Соколов сообщил, что вопрос поднимался на совещании у президента России, и выразил надежду, что в связи со сложившейся ситуацией будут приняты необходимые решения.
«Если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», — сказал Соколов.
Он отметил, что сброс воды из водохранилищ должен быть научно обоснованным и принимать во внимание интересы рыбохозяйств.
Глава ведомства Илья Шестаков в мае на совещании с участием Владимира Путина указывал на проблемы с естественным нерестом в Астраханской области. Тогда он отмечал, что система попусков воды, которая, в частности, используется для регулирования уровня в водохранилищах, в Астраханской области неоптимальна для нормального размножения рыб.
Шестаков обратился к правительству с просьбой проработать решение этой проблемы. По его словам, оптимальный режим для рыбохозяйственного комплекса необходимо создавать как минимум три раза в год. Путин тогда пообещал упомянуть это в поручениях.
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Комментарии1
Общество , Илья Шестаков , Владимир Путин , Астраханская Область , Астрахань
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