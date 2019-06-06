Умер Александр Кузнецов

Российский актер, сценарист и театральный педагог Александр Кузнецов скончался 6 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

По данным издания, артист умер в США , где жил после развода с супругой, актрисой Юлией Рутберг . С 2014 года Кузнецов боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Кузнецов окончил Театральное училище имени Щукина в 1985 году, еще на третьем курсе он попал в труппу театра на Малой Бронной. В кино он дебютировал в 1981 году, а в 1986-м вышла картина «Джек Восьмеркин — „американец“, принесшая ему известность.

В начале 1990-х актер начал участвовать в международных проектах, попал в Голливуд и принял участие в съемках „Беверли-Хиллз, 90210“, „V. I. P. “, „Космические ковбои“, „Миротворец“ и других проектов. Снялся в эпизоде сериала „Санта-Барбара“. В итоге Кузнецов окончательно перебрался в Лос-Анджелес.

В США Александр Кузнецов организовал международную школу актёрского мастерства, а в 2009 году начал преподавать в школе-студии МХАТ, на русско— и англоязычных курсах.