Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне. Церковный праздник считается одним из важнейших. Он отмечается на 40-й день после Пасхи, в этот день верующие вспоминают события последнего дня земной жизни Иисуса Христа , передает ТАСС.

Согласно Писанию, Иисус Христос после своего воскрешения еще 40 дней находился на земле. В последний день он пришел со своими учениками на склон Елеонской горы близ Иерусалима. Христос велел апостолам ждать получение святого дара и вознесся на небеса. Спустя 10 дней в Иерусалиме на учеников Иисуса сошел Святой Дух в виде языков пламени. Это дало им силу проповедовать его учение по всему миру.

В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Устраивать громкие застолья в этот день не принято, однако поощряется щедрость. По поверью, в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день раздают подаяние нуждающимся.

Напомним, 7 мая православные встречали Радоницу — день поминовения усопших. На девятый день после Пасхи, по древнему обычаю, принято навещать могилы близких и совершать панихиды. В народе этот день называют пасхой усопших.