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Выбраны новые места для храма в Екатеринбурге 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Екатеринбургская мэрия показала новые места, где могут построить храм. Об этом пишет сайт iz.ru со ссылкой на список.
Как отмечается, всего в опросе по выбору нового места для храма поучаствовали чуть больше 11 тыс. человек. Чаще всего люди голосовали за 13 площадок. В честности, за пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова или место недостроенной гостиницы "Дели", за сквер у Драмтеатра, за заброшенную больница у КСК "Уралец" на 8 Марта и так далее.
В мэрии добавили, что это не окончательный список, а лишь предварительный. Новое место для храма назовут после экспертного обсуждения и голосования граждан.
Ранее жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе.
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