Выбраны новые места для храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская мэрия показала новые места, где могут построить храм. Об этом пишет сайт iz.ru со ссылкой на список.

Как отмечается, всего в опросе по выбору нового места для храма поучаствовали чуть больше 11 тыс. человек. Чаще всего люди голосовали за 13 площадок. В честности, за пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова или место недостроенной гостиницы "Дели", за сквер у Драмтеатра, за заброшенную больница у КСК "Уралец" на 8 Марта и так далее.

В мэрии добавили, что это не окончательный список, а лишь предварительный. Новое место для храма назовут после экспертного обсуждения и голосования граждан.

Ранее жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе.