Латание дороги памятниками героям ВОВ объяснили

Администрация села Фундриково Нижегородской области распорядилась залатать дорогу обломками памятника героям Великой отечественной войны, сообщает телеканал «Звезда».

Мемориал сочли обветшавшим и демонтировали, а его обломками решили «отремонтировать» дорогу на местное кладбище.

Отмечается, что на дороге оказались даже плиты с именами погибших героев.

Жители села возмутились поступком администрации и назвали его кощунством. Они также отметили, что памятник снесли накануне празднования Дня Победы.

Глава села объяснил, что мемориал разрушался, и власти приняли решение его демонтировать.

«Старый памятник, он был списан. Амортизационный срок его прошел уже давно. Он разрушался. Основание у него было кирпичное. Стеллы с именами пришли в негодность. То есть не читаемо было», — заявил глава администрации села Фундриково Денис Барыбин.

После того как новость о необычном применении мемориала попала в СМИ, дорогу на кладбище засыпали строительным мусором, а на месте снесенного памятника установили новый.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям властей Фундриково.