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Латание дороги памятниками героям ВОВ объяснили 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Администрация села Фундриково Нижегородской области распорядилась залатать дорогу обломками памятника героям Великой отечественной войны, сообщает телеканал «Звезда».
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Мемориал сочли обветшавшим и демонтировали, а его обломками решили «отремонтировать» дорогу на местное кладбище.
Отмечается, что на дороге оказались даже плиты с именами погибших героев.
Жители села возмутились поступком администрации и назвали его кощунством. Они также отметили, что памятник снесли накануне празднования Дня Победы.
Глава села объяснил, что мемориал разрушался, и власти приняли решение его демонтировать.
«Старый памятник, он был списан. Амортизационный срок его прошел уже давно. Он разрушался. Основание у него было кирпичное. Стеллы с именами пришли в негодность. То есть не читаемо было», — заявил глава администрации села Фундриково Денис Барыбин.
После того как новость о необычном применении мемориала попала в СМИ, дорогу на кладбище засыпали строительным мусором, а на месте снесенного памятника установили новый.
Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям властей Фундриково.
Комментарии37
Общество , Нижегородская Область
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