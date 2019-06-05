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Несколько человек провалились в канализационные люки в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Компания «Урбан Групп» обанкротилась, но до сих пор не дает покоя жителям своих жилых комплексов. В одном из таких проблема уже не с квартирами, а с открытыми люками на территории. Люди падают один за другим, но никто не может помочь пострадавшим.
Этот день Кристина вспоминает с ужасом. Прогулка с собакой закончилась гематомами, травмой ноги и многочисленными ушибами. И это еще легко отделалась.
«Я приехала в травмпункт, где мне сказали, что мне еще повезло, что все закончилась именно так, меня отправили на рентген, потому что подумали, что у меня перелом, я не могла ходить, нога очень сильно распухла», — сказала Кристина Рижинашвили, житель дома.
Люди проваливаются один за другим и присылают ужасающие фото полученных травм после падений. Один из пострадавших пожаловался, что пока он весь в крови и ушибах пытался вылезти из люка, рядом беспечно стоял охранник управляющей компании и наблюдал за ситуацией.
360tv.ru
«Больше всего я рад, что провалилась не моя жена, которая рядом со мной шла. Никаких действий со стороны управляющей компании не было, хотя все было на глазах охранника, мы ему сообщили, но ничего не произошло. Я не хочу все это так оставлять, я буду пытаться добиться, чтобы все привели в порядок, у меня у самого двое детей, я не могу пройти мимо», — сказал Эдуард, житель дома.
Управляющая компания действительно отказывается брать на себя ответственность за открытые люки. Их позиция такая: люки все еще числятся за разорившимися «Урбан Групп». Значит, с них и спрос.
«То, что относится к управляющей компании — это все объекты до стены дома, поэтому в данной ситуации мы действительно просто наблюдаем за люками, то что они не соответствуют, где-то провал люка, где-то он ниже уровня земли, могут люди провалиться, мы об этом сообщаем конкурсному управляющего, надеюсь, все решится в кратчайшие сроки», — сказала Наталья Гребенкина, генеральный директор УК «Территория комфорта-Химки».
Администрация переводит люки на баланс города, чтобы заменить их на безопасные. Пока идет процесс оформления документов, сотрудники предложили временное решение проблемы.
360tv.ru
«Основная проблема заключается в том, что люки принадлежат застройщику, который сейчас проходит процедуру банкротства, но, чтобы обезопасить жителей городского округа, мы провели переговоры с УК и установили на некоторых колодцах специальные тяжелые полусферы, также некоторые колодцы мы оградили, чтобы предотвратить несчастные случаи», — сказал Дмитрий Дерябин, замначальника управления ЖКХ администрации г. о. Химки.
360tv.ru
Но Кристину и Эдуарда такой вариант не устроит в любом случае. Они за компенсацию и справедливость, пока все люки не сделают безопасными, будут продолжать биться во все инстанции. Готовы даже до суда дойти, ведь на их месте могли оказаться дети, а это для них — самое страшное.
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Общество , Наталья Гребенкина , Дмитрий Дерябин , Телеканал "360° Подмосковье" , Химки
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