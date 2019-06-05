Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж

МВД России предложило внести поправки в закон «О порядке въезда и выезда из РФ», согласно которым сотрудники министерства получат право проверять указанные в заграничных паспортах сведения и признавать загранпаспорта граждан недействительными. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон «О порядке въезда и выезда из РФ» предусматривает случаи, когда гражданин РФ временно не может покинуть территорию страны.

«Они (основания для ограничения права гражданина на выезд из РФ) существуют при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, если гражданин заключил трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации; призван на военную службу и так далее», — говорится в документе.

Авторы законопроекта утверждают, что актуальными сведениями об ограничении права гражданина покидать пределы РФ подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России располагают только в период оформления загранпаспорта. Законопроект предлагает уточнить правила уведомления физического лица о том, что его «конституционное право на выезд за пределы Российской Федерации ограничивается».

В тексте документа также предлагается наделить МВД России, МИД и иные федеральные государственные органы, оформляющие и выдающие заграничные паспорта, полномочиями по установлению порядка признания заграничных паспортов недействительными.