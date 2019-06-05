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Оценил даже Сергей Лазарев. Как блогер из Серпухова покорила соцсети 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Виртуальные маски, которые создает Дарья Чер из Серпухова, скачивают миллиарды. А недавно девушка стала внештатным креатором Facebook.
Дарья Чер после института работала разработчиком 3D-графики, а когда увидела новый тренд— виртуальные маски — создала похожую. Теперь ее фильтры набирают миллиарды скачиваний в «Инстаграме». Корона, огромные очки, шляпка с вуалью а-ля Рената Литвинова — все это ее рук дело.
«Конкретно за скачивания, за сами маски — я не получаю ничего. Я это делаю, чтобы люди этим пользовались, радовались, могли больше находиться в «Инстаграме». Доход приносит сама соцсеть, то есть когда начала приходить аудитория, начали приходить и рекламные контракты», — сказала Дарья Чер, блогер.
Перед началом «Евровидения» Дарья Чер создала сердечко в цветах триколора. Загрузила маску, получила одобрения от «Инстаграма», а потом увидела свое сердце в сториз Сергея Лазарева. Но это не единственная победа — Дарья числится креатором Facebook.
Сейчас девушка собирается открыть свою онлайн-школу. Говорит, что делать элементарные маски можно научиться за пару часов. Для этого в Facebook создали специальную программу.
В этом году Дарью Чер пригласили в Калифорнию как спикера Facebook. Только вот выехать из страны не получилось. Так что пока девушка живет на два города — то в Серпухове, то в Москве. А Силиконовую долину собирается покорить, как только получит визу.
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Общество , Сергей Лазарев , Серпухов
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