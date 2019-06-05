Оценил даже Сергей Лазарев. Как блогер из Серпухова покорила соцсети

Виртуальные маски, которые создает Дарья Чер из Серпухова , скачивают миллиарды. А недавно девушка стала внештатным креатором Facebook.

Дарья Чер после института работала разработчиком 3D-графики, а когда увидела новый тренд— виртуальные маски — создала похожую. Теперь ее фильтры набирают миллиарды скачиваний в «Инстаграме». Корона, огромные очки, шляпка с вуалью а-ля Рената Литвинова — все это ее рук дело.

«Конкретно за скачивания, за сами маски — я не получаю ничего. Я это делаю, чтобы люди этим пользовались, радовались, могли больше находиться в «Инстаграме». Доход приносит сама соцсеть, то есть когда начала приходить аудитория, начали приходить и рекламные контракты», — сказала Дарья Чер, блогер.

Перед началом «Евровидения» Дарья Чер создала сердечко в цветах триколора. Загрузила маску, получила одобрения от «Инстаграма», а потом увидела свое сердце в сториз Сергея Лазарева . Но это не единственная победа — Дарья числится креатором Facebook.

Сейчас девушка собирается открыть свою онлайн-школу. Говорит, что делать элементарные маски можно научиться за пару часов. Для этого в Facebook создали специальную программу.

В этом году Дарью Чер пригласили в Калифорнию как спикера Facebook. Только вот выехать из страны не получилось. Так что пока девушка живет на два города — то в Серпухове, то в Москве. А Силиконовую долину собирается покорить, как только получит визу.