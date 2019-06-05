Познер объяснил ностальгию россиян по СССР

Телеведущий Владимир Познер объяснил ностальгию некоторых россиян по Советскому Союзу, но отметил, что не понимает, когда такую позицию занимает молодое поколение.

Познер ответил утвердительно на вопрос, есть ли среди немцев те, кто скучает по ГДР.

«Это люди, которые не смогли встроиться в совершенно другой общественно-политический строй. Которые скучают по бесплатной медицине, которые скучают по бесплатному образованию, которые скучают по таким вещам, которые в ГДР безусловно были. Есть такие люди, которые оказались как бы за бортом происходящего. Это, как оправило, пожилые люди, которые вспоминают то, как это было, и которым жить сегодня очень неуютно и не очень хорошо», — пояснил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

Он добавил, что такие люди, скучающие по СССР, есть и в России. «Я их совершенно не готов осуждать. Они жили по-другому, у них были другие представления, для них, например, деньги имели лишь относительное значение, чтобы купить продукты и так далее. … И вдруг деньги становятся самым главным вообще, деньги все решают. Для них это более чем странно. Тем более что у них то денег нет, они, может, и хотели бы. Поэтому я это понимаю», — отметил журналист.

В то же время он заявил, что не понимает, когда заявления о ностальгии по СССР делает молодое поколение. «Другое дело, когда такое начинают говорить люди, не жившие в Советском Союзе, которые родились, может быть, в 1990 году. С этими людьми у меня есть проблема. Что они знают? Им кто-то рассказал? Ну мало ли что рассказал», — добавил Познер

«Я-то хорошо помню советский строй, я долго в нем прожил. Я могу по пунктам объяснить, почему я рад, что его нет, лично я. Это не значит, что все должны разделить мою точку зрения, но у меня есть опыт и исходя из моего опыта я могу сказать. Если у человека нет опыта, то что он может сказать? Только повторить чьи-то мысли», — пояснил телеведущий.

Ранее Познер заявил, что Советский Союз был абсолютно искусственным образованием и возродить его хотят только русские, «потому что они были во главе» СССР.