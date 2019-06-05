Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга

В России впервые с 2017 года подорожала мобильная связь

С декабря 2018 года по май 2019 года минимальный тариф мобильной связи в России вырос в цене на семь рублей (с 255 до 262 рублей в месяц). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Content Review.

Повышение коснулось всех регионов, но в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на рубль, до 351 рубля. По данным «Коммерсанта», тарифы подорожали впервые с 2017 года. Газета отмечает, что данные Росстата показали еще больший рост цен. Как заявили опрошенные изданием аналитики, рост связан с тем, что операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы из-за отмены роуминга и роста НДС.

США пожаловались на перехват самолета российским Су-35

В американском флоте заявили, что российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение шестого флота США.

По словам американских военных, все инциденты произошли над Средиземным морем. В США утверждают, что Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед находящимся на задании Р-8А Poseidon, поставив под угрозу жизнь экипажа. В результате перехвата американские летчики ощутили волну турбулентности. Остальные два перехвата расценили как безопасные.

США поставили Турции ультиматум из-за России

Постпред США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Турция до конца недели должна сделать выбор между российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом сообщает CNBC.

По словам Хатчисон, одновременная закупка и у России, и у США невозможна. Американский постпред подчеркнула, что приобретение Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю «в его стремлении ослабить НАТО».

Раскрыты доходы и траты российских футбольных клубов

Ранее UEFA обязала клубы раскрывать эту информацию.

Из отчета следует, что лидером по выплатам вознаграждений агентам стал «Спартак» с суммой в 688,7 миллиона рублей (столько потратили все остальные клубы премьер-лиги, вместе взятые). На втором месте «Зенит» (215 миллионов), на третьем «Ростов» (127,9 миллиона). Больше всех на развитие молодежного футбола потратил «Краснодар» — 758,6 миллиона рублей, а самая большая доля доходов от продажи игроков — у ЦСКА (30,1 процента от всех доходов).

Украинские оппозиционеры объединятся в одну партию

Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» решили объединиться после полугодового раскола, чтобы получить инициативу в Донбассе и набрать больше голосов на выборах в Верховную раду . Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в двух партиях.