Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга 

В России впервые с 2017 года подорожала мобильная связь
С декабря 2018 года по май 2019 года минимальный тариф мобильной связи в России вырос в цене на семь рублей (с 255 до 262 рублей в месяц). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Content Review.
Повышение коснулось всех регионов, но в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на рубль, до 351 рубля. По данным «Коммерсанта», тарифы подорожали впервые с 2017 года. Газета отмечает, что данные Росстата показали еще больший рост цен. Как заявили опрошенные изданием аналитики, рост связан с тем, что операторам необходимо компенсировать выпадающие доходы из-за отмены роуминга и роста НДС.
США пожаловались на перехват самолета российским Су-35
В американском флоте заявили, что российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение шестого флота США.
По словам американских военных, все инциденты произошли над Средиземным морем. В США утверждают, что Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед находящимся на задании Р-8А Poseidon, поставив под угрозу жизнь экипажа. В результате перехвата американские летчики ощутили волну турбулентности. Остальные два перехвата расценили как безопасные.
США поставили Турции ультиматум из-за России
Постпред США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Турция до конца недели должна сделать выбор между российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом сообщает CNBC.
По словам Хатчисон, одновременная закупка и у России, и у США невозможна. Американский постпред подчеркнула, что приобретение Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю «в его стремлении ослабить НАТО».
Раскрыты доходы и траты российских футбольных клубов
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет по клубам премьер-лиги и первенства России по футболу за 2018 год, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Ранее UEFA обязала клубы раскрывать эту информацию.
Из отчета следует, что лидером по выплатам вознаграждений агентам стал «Спартак» с суммой в 688,7 миллиона рублей (столько потратили все остальные клубы премьер-лиги, вместе взятые). На втором месте «Зенит» (215 миллионов), на третьем «Ростов» (127,9 миллиона). Больше всех на развитие молодежного футбола потратил «Краснодар» — 758,6 миллиона рублей, а самая большая доля доходов от продажи игроков — у ЦСКА (30,1 процента от всех доходов).
Украинские оппозиционеры объединятся в одну партию
Украинские партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок» решили объединиться после полугодового раскола, чтобы получить инициативу в Донбассе и набрать больше голосов на выборах в Верховную раду. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в двух партиях.
По данным газеты, единый список должен возглавить Юрий Бойко из «Оппозиционной платформы — За жизнь». В среду, 5 июня, должен состояться «объединительный съезд». Рейтинг «Оппозиционного блока» составляет около двух-четырех процентов, партия не смогла бы пройти в Раду, а популярность «Оппозиционной платформы» оценивается в районе 10—15 процентов. Благодаря объединению они смогут дополнительно заработать более пяти процентов к рейтингу.