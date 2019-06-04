Главный тренер ФК «Зенит» Семак вошел в штаб общественной поддержки Александра Беглова

Штаб Беглова также возглавила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая . Отмечается, что в команду вошли представители разных сфер деятельности. Их имена были озвучены на первом заседании.

«Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой. Сопредседателями штаба стали исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев», — заявил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что такой состав штаба поможет достичь поставленных целей. «Пять сопредседателей — у нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед», — отметил Беглов.

Напомним, 30 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

«Я решил выдвигаться не от какой-то партии, а как самовыдвиженец, потому что считаю, что все программы хороши, и их надо учитывать — программы различных политических партий, общественных движений, отдельных жителей — и делать одну общую хорошую программу для развития нашего города», — заверил Беглов.

В настоящее время известно, что документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек.