Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный тренер ФК «Зенит» Семак вошел в штаб общественной поддержки Александра Беглова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал одним из пяти сопредседателей штаба общественной поддержки Александра Беглова на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
Штаб Беглова также возглавила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. Отмечается, что в команду вошли представители разных сфер деятельности. Их имена были озвучены на первом заседании.
«Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой. Сопредседателями штаба стали исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев», — заявил Александр Беглов.
Он подчеркнул, что такой состав штаба поможет достичь поставленных целей. «Пять сопредседателей — у нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед», — отметил Беглов.
Напомним, 30 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.
«Я решил выдвигаться не от какой-то партии, а как самовыдвиженец, потому что считаю, что все программы хороши, и их надо учитывать — программы различных политических партий, общественных движений, отдельных жителей — и делать одну общую хорошую программу для развития нашего города», — заверил Беглов.
В настоящее время известно, что документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек.
Комментарии
Общество , Елена Церетели , Александр Беглов , Сергей Семак , Елена Кальницкая , Василий Волобуев , Александр Ватагин , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ультиматум США: Генсек НАТО обратился к России423
Не убедил: в ДНР выдвинули обвинение Зеленскому27
Названо условие вступления Украины в НАТО28
Убийство ребенка полицейскими: в Киеве вышли на митинг35
Выгнали «с концами»: Новый скандал на «России 1»371
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение