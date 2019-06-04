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В Ялте в третий раз начался фестиваль «Книжные аллеи» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ялте стартовал фестиваль "Книжные аллеи". На городской набережной для любителей книг организовали единую артзону, где помимо книжных павильонов, работает Литературная сфера для творческих выступлений, мастер-классов и встреч с читателями.
Фестиваль продлится до 4 июля, проводится в Ялте в третий раз и в этом году, по словам организаторов, он стал еще масштабнее.
"Из книжной ярмарки это мероприятие превращается в большой культурный фестиваль, — заявил на открытии "Книжных аллей" крымский вице-премьер Дмитрий Полонский. — В течение месяца на здесь будут проходить самые разнообразные мероприятия, творческие встречи с интересными людьми, концерты".
По словам соорганизатора фестиваля начальник отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности Комитета по печати и взаимодействия со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга Марины Рогальской, книги, которые представлены на фестивале, отбирались особо тщательно.
"При выборе литературы мы старались охватить все сегменты. Здесь представлены различные направления от нон-фикшн до исторической литературы. Особое внимание мы уделили детской литературе, потому что мы понимаем, что воспитание идет из детства и книга может стать помощником в этом. Здесь представлена как литература для самых маленьких, так и для более старших детей и молодежи", — рассказала Рогальская.
На фестивале "Книжные аллеи" под открытым небом расположилось 25 торговых ларьков, где представлены десятки тысячи книг издательств Крыма и Санкт-Петербурга. Кроме того рядом установили "Литературную сферу" — место, где будут проходить встречи с читателями, литературные, театральные представления, мастер-классы для взрослых и детей.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Полонский , Правительство Санкт-Петербурга
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