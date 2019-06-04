Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян обратилась к Армении после убийства спецназовца ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: ТАСС
Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию. Как Россия когда-то выдала Армении убийцу армянской семьи в Гюмри», — написала она в своем Telegram.
Она добавила, что для сотрудников Сил специальных операций «естественно вступиться за женщину, за слабого, за незнакомца, которого бьют вдесятером». По ее словам, «их понятия о чести, доблести, служении Родине — родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы», из XIX века.
«Эти ребята — лучшая иллюстрация того, что называется настоящий русский парень. И вот такого лучшего русского парня, прошедшего войну, 24-летнего героя, ни за что ни про что зарезали у себя дома, в Подмосковье», — написала она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что со всеми странами СНГ у России существует договор о выдаче преступников, «который неукоснительно выполняется, в том числе и с Арменией».
Напомним, участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб. Следственный комитет задержал двоих мужчин по подозрению в убийстве спецназовца ГРУ. Однако главный подозреваемый сразу после убийства улетел в Армению.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин прокомментировал ЧП в Дзержинске «Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
Комментарии4
Общество , Происшествия , Виктор Водолацкий , Маргарита Симоньян , ГРУ , Госдума , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Армения , Гюмри , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский готов к переговорам с Росссией
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание106
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров32
Белоруссия ответила на военные планы США42
На встрече Трампа и Елизаветы II случился казус8
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение