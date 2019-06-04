Симоньян обратилась к Армении после убийства спецназовца ГРУ

«В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию. Как Россия когда-то выдала Армении убийцу армянской семьи в Гюмри», — написала она в своем Telegram.

Она добавила, что для сотрудников Сил специальных операций «естественно вступиться за женщину, за слабого, за незнакомца, которого бьют вдесятером». По ее словам, «их понятия о чести, доблести, служении Родине — родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы», из XIX века.

«Эти ребята — лучшая иллюстрация того, что называется настоящий русский парень. И вот такого лучшего русского парня, прошедшего войну, 24-летнего героя, ни за что ни про что зарезали у себя дома, в Подмосковье», — написала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что со всеми странами СНГ у России существует договор о выдаче преступников, «который неукоснительно выполняется, в том числе и с Арменией».