Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении

«Поймать и выдать убийцу»: Симоньян обратилась к Армении после убийства спецназовца ГРУ

«В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию. Как Россия когда-то выдала Армении убийцу армянской семьи в Гюмри», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Журналистка назвала бойцов ССО особенными людьми, чьи понятия о чести и достоинстве «родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы».

«Эти ребята — лучшая иллюстрация того, что называется настоящий русский парень», — написала Симоньян.

1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.

Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце.

В результате ранения Белянкин скончался.