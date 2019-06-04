Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении

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«Поймать и выдать убийцу»: Симоньян обратилась к Армении после убийства спецназовца ГРУ 

Рамблер 31 минуту назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала Армению поймать и выдать России убийцу бойца Сил специальных операций (ССО) Никиты Белянкина.
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«В СМИ были сообщения, что участники драки — армяне. И что один из них скрылся в Армении. Мои источники это подтверждают. Если это так, то Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу в Россию. Как Россия когда-то выдала Армении убийцу армянской семьи в Гюмри», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Журналистка назвала бойцов ССО особенными людьми, чьи понятия о чести и достоинстве «родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы».
«Эти ребята — лучшая иллюстрация того, что называется настоящий русский парень», — написала Симоньян.
1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец ССО Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалили на землю и стали избивать.
Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце.
В результате ранения Белянкин скончался.
Комментарии331
Общество , Видео , Происшествия , Маргарита Симоньян , ГРУ , Армения
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