Дневники членов группы Дятлова передали прокуратуре на время возобновленной проверки

Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году лыжников, сообщил ТАСС во вторник руководитель фонда Юрий Кунцевич.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова спустя 60 лет после загадочной смерти туристов. Приоритетными версиями гибели надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход снежных плит.

"Я передал документы [работникам прокуратуры]. Взяли фотографии, дневники, которые сами писали дятловцы, фотокопии тех кадров, пленок которых у меня нет", — сказал Кунцевич.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры закончили работу на перевале и представят результаты работы в августе 2019 года.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института — пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.