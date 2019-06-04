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Дневники членов группы Дятлова передали прокуратуре на время возобновленной проверки 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году лыжников, сообщил ТАСС во вторник руководитель фонда Юрий Кунцевич.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова спустя 60 лет после загадочной смерти туристов. Приоритетными версиями гибели надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход снежных плит.
"Я передал документы [работникам прокуратуры]. Взяли фотографии, дневники, которые сами писали дятловцы, фотокопии тех кадров, пленок которых у меня нет", — сказал Кунцевич.
Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры закончили работу на перевале и представят результаты работы в августе 2019 года.
Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института — пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.
Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Общество , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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